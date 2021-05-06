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أفادت مصادر بأن المدير الفني البرتغالي الجديد لفريق روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، وضع حارس المرمى ديفيد دي حيا على رأس الصفقات التي يريد ضمها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “كوريير ديلو سبورت”، الإيطالية إلى أن مورينيو يعمل على إيجاد حارس مرمى جديد لفريق روما مع وضع احتمال تواجد روبن أولسن العائد من الإعارة من فريق إيفرتون.
وأعلن روما عبر حساباته الرسمية، يوم (الثلاثاء) الماضي، التعاقد مع مورينيو ولمدة ثلاثة أعوام، بداية من موسم 2021-2022.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أول مطالب “مورينيو” التعاقدية من إدارة “روما” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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