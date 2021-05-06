︎ .





وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , الإدارات والأقسام ذات العلاقة والمحافظات والمراكز , بالاستمرار في تقديم خدماتها للمستفيدين طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وحث سموه على تقديم الخدمة اللازمة للمواطن والمقيم وإنجاز المعاملات التي يستدعي الأمر إنجازها خلال هذه الفترة والتشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.