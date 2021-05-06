مواطن يروي قصة مثيرة لإنقاذه من الموت غرقًا في منتجع مصري (فيديو)

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روى المواطن عبد الله زارع قصة نجاته من الغرق في أحد المنتجعات السياحية البحرية المصرية التي تتميز بالشعب المرجانية بعدما استسلم للموت.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “الناس للناس” على القناة السعودية، أنه كان مع آخرين على متن يخت في منتجع شرم الشيخ المصري وفي منطقة مخصصة للسباحة والغوص، استبق الجميع ونزل للمياه لممارسة السباحة ظناً منه أنه لا يحتاج لمساعدة من واقع خبرته.
وأشار إلى أنه في ظرف ثوانٍ معدودة وجد نفسه بعيداً عن اليخت بعدما سحبه التيار بقوة، وكلما حاول العودة إلى اليخت يفشل، بسبب الأمواج العاتية حتى استسلم للموت.
وأكد أنه في اللحظة الأخيرة سمع صوت شخص ينادي عليه ويقدم له نصائح، ومن ثم اقترب منه بقاربه وأنقذه، مشيراً إلى أنه لم يصدق أبداً أنه نجا من الموت.
وقدم زارع رسالة امتنان وشكر لمنقذه الدكتور محمد باشا والذي كان حاضرا معه في البرنامج، حيث كشف عن توطد علاقتهما وتحولها إلى صداقة بعد هذا الموقف.
Source akhbaar24
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