︎ .

حائل 24 رمضان 1442هالموافق 6 مايو 2021م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بتكليف عدد من الموظفين والحضور على رأس العمل طيلة مدة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.

وشدد سوه على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

18:01ت م

0158 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / سمو أمير منطقة حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.