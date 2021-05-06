أمانة العاصمة المقدسة تطلق خدمة «نعيمًا» لحجز مواعيد صالونات الحلاقة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في وكالة البلديات- خدمة «نعيمًا» لإتاحة الحجز المُسبق لصالونات الحلاقة بمكة المكرمة



وتهدف الخدمة إلى ربط صالونات الحلاقة بالمستفيدين وترتيب مواعيد الحلاقة إلكترونيًّا وإتاحة فرصة البحث عن صالونات القريبة وحجز المواعيد فيها وإدراج عدد المرافقين ومعرفة أوقات العمل للتسهيل على العملاء.



وسوف تسهم الخدمة التي أطلقتها الأمانة، في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والتقليل من التجمعات، وامتثال صالونات للطاقة الاستيعابية لا سيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق عيد الفطر، حيث تشهد فيها صالونات الحلاقة إقبالاً كثيفاً.



ويمكن لصالونات الحلاقة والمستفيدين التسجيل في الخدمة والدخول على الرابط الإلكتروني التالي لحجز وترتيب المواعيد:

srvc.holymakkah.gov.sa