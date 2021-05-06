الصحة تحدد موقف الحاصل على لقاح كورونا من العدوى والعزل

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن الحاصل على لقاح كورونا لا يعد معديًا ولا هناك حاجة لعزله.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «937»، أن متلقي اللقاح لا يعتبر معديًا، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم.

وكانت زارة الصحة قد كشفت، اليوم الخميس، عن تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و982 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 423406، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 406589، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7032 حالة.

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