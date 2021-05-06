المرور يحدد 10 أسباب لحوادث الطرق

جدد المرور السعودي التحذير من مسببات الحوادث المرورية، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال: إن تجاوز السرعة المحددة أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية، كما يأتي الانشغال عن القيادة سببًا في وقوع الاصطدامات المفاجئة التي قد تؤدي بخسائر في الأرواح والممتلكات، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

وحصر المرور السعودي مسببات الحوادث في: الانشغال عن القيادة والانحراف المفاجئ ومخالفة الأفضلية، وعدم ترك مسافة كافية والنوم أثناء القيادة والسير عكس الاتجاه ومخالفة التجاوز والارهاق والقيادة لفترات طويلة وتجاوز السرعة المحددة والضوء الأحمر عند إشارات المرور.

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