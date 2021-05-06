مركز الأرصاد: سحب وأمطار رعدية ممطرة على 3 مناطق خلال ساعات

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إلى تكون سحب رعدية ممطرة وهبوب رياح نشطة على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إن منطقة مكة المكرمة «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل»، تستمر فيها الأمطار التي بدأت الساعة 12 ظهرًا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتساقط برد، وذلك حتى الساعة التاسعة مساء.

وتشهد منطقة عسير «بيشة، تثليث، طريب»، أمطارًا رعدية مماثة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدن في مدى الرؤية، وذلك بدءًا من الساعة 4:25 مساء حتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة المدينة المنورة «العيص، بدر، وادي الفرع»، فتشهد استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياج والتي بدأت الساعة الواحدة ظهرًا، ويستمر تأثيرها إلى الساعة الثامنة مساء.

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