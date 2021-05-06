«نور مكة» يجري 445 عملية بقسم العيون في الثلث الأول لعام 2021

كشف المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني عن أن المستشفى أجرى 445 عملية متنوعة بقسم العيون خلال الثلث الأول من عام ٢٠٢١، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتوفير الإمكانات والأجهزة الحديثة التي تساعد في الكشف المبكر لأمراض العيون وتخدم المريض والطبيب في دقة التشخيص.

وأوضح رئيس قسم العيون بمستشفى النور التخصصي الدكتور إبراهيم الجابري أن المستشفى نجح في تقليل قائمة الانتظار لعمليات المياه البيضاء (الساد) من خلال جراحة اليوم الواحد وذلك بإجراء أكثر من ٤٠٠ حالة خلال الفترة الأخيرة مما أسهم في إنهاء معاناة المرضى وعودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشار الدكتور الجاري إلى أن عدد مراجعي مركز العيون تجاوز العشرة آلاف مريض خلال الثلث الأول فقط لعام ٢٠٢١، ويشمل جميع المرضى من كبار السن والأطفال.

وأفاد أن المستشفى يستخدم أفضل الأجهزة المتطورة في الكشف والتشخيص مثل أجهزة تصوير خريطة القرنية وأجهزة تصوير الشبكية الطبقي وأجهزة فحص مجال البصر مما يرفع كفاءة تشخيص الحالات ويعزز من خدمة المرضى.