أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين

وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، ومتابعة إنجاز العمل.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

ودعا إلى ضرورة تعاون جميع الجهات، وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتباع التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية.

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