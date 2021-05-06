«الصحة» تشدد على ضرورة التقيد بإجراءات كورونا الاحترازية

شددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجددت الوزارة نصيحتها للجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1090) حالة مؤكدة وتعافي (982) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9785) حالة منها (1333) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (423406) حالات، وعدد حالات التعافي (406589) حالة تعافٍ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7032) حالة.

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