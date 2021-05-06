أخبار السعودية اليوم.. تحديث وثائق التأمين للقادمين من الخارج من غير السعوديين.. تأمين سفر المواطنين إلزامي للفئات العمرية غير المشمولة باللقاحات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أعلن البنك المركزي السعودي تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، ليشمل تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، عثمان بن يوسف القصبي، أن تأمين سفر المواطنين إلزامي على الفئات العمرية غير المشمولة باللقاحات، حسب ما تعلنه هيئة الصحة العامة (وقاية)، وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، عن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها اليوم في مكة المكرمة.

بأمر خادم الحرمين.. منح وزير الداخلية وشاح الملك عبد العزيز

أعلنت وزارة الداخلية منح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وشاح الملك عبدالعزيز، بأمر من خادم الحرمين الشريفين، وأوضحت الوزارة أنه منح نائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، كما منح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، محمد بن مهنا المهنا، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

أمير القصيم يتفاعل مع فيديو «أم فرحان» ويوجه بتوفير مسكن لها

وجه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بتوفير سكن للسيدة «أم فرحان» وبحث حالتها، وذكرت إمارة القصيم- عبر تويتر- أنه بعد تداول مشهد يصور حالتها وعدم وجود مسكن لها، وجه أمير منطقة القصيم، وبشكل عاجل، بتوفير سكن ومعالجة حالة السيدة «أم فرحان».

رسميًّا.. تحديث وثائق التأمين للقادمين من الخارج من غير السعوديين

أعلن البنك المركزي السعودي تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، ليشمل تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وأوضح البنك المركزي -عبر تويتر- أن التحديث يتضمن تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ضمن وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين، لغرض السياحة أو الزيارة أو العمرة.

تأمين سفر المواطنين إلزامي للفئات العمرية غير المشمولة باللقاحات

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، عثمان بن يوسف القصبي، أن تأمين سفر المواطنين إلزامي على الفئات العمرية غير المشمولة باللقاحات، حسب ما تعلنه هيئة الصحة العامة (وقاية)، وقال القصبي لقناة «الإخبارية» إن هذا التأمين يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة لتقليل مخاطر كورونا موضحًا أن إلزامية التأمين على المواطنين تأتي بعد اعتماد وثيقة السفر، مشيرًا إلى أن لقاحات كورونا لا تغطي حاليًا من هم أقل من 18 سنة.

تنويه من الخطوط السعودية حول «الدول المحظورة»: لا أسماء محددة

أكدت الخطوط السعودية، أنه لم يتم تحديد أي دولة يحظر إليها السفر بالنسبة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة التقيد بإجراءات السفر لبلدي الإقلاع والوصول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «استئناف الرحلات "للمواطنين" لم يتم فيه تحديد الدول المحظورة من قبل الجهات المختصة، فقط يجب التقيد باشتراطات السفر لبلد الإقلاع وبلد الوصول»، وأضاف: «حسب توجيهات الجهات الرسمية، سيتم رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة من صباح يوم الإثنين ٥ شوال الموافق 17 مايو 2021. وفق الضوابط والاحترازات التي وضعتها الجهات المختصة».

«تأمين كورونا» إلزامي لسفر للمواطنين تحت 18 عامًا للخليج والخارج

أوضحت شركة التعاونية للتأمين، أن منتج تأمين كوفيد 19 إلزامي للمسافرين إلى الخارج، بمن في ذلك المسافرون إلى دول الخليج العربي، ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وذكرت الشركة، عبر تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات من المواطنين بهذا الخصوص، أن «هذا التأمين شرط أساسي للسفر خارج المملكة بما فيها دول الخليج العربي حسب توجيهات الجهات المختصة».

الأولوية لقضايا المواقيف.. النيابة العامة تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فروع النيابة بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر، على أن تكون الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة، وذكرت النيابة العامة- عبر تويتر- أن النائب العام وجه فروع النيابة ودوائرها والمقر الرئيس، بمواصلة العمل خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٢هـ ومنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.

رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حاليًا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصّة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس هيئة تقويم التعليم يستعرض تجربة السعودية في الاختبارات الوطنية والدولية أمام مجموعة البنك الدولي

شارك رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته مجموعة البنك الدولي، بشأن إطلاق "الكتاب الأساسي في التقويم واسع النطاق للتحصيل الدراسي"، وفي بداية الاجتماع، جرى استعراض الكتاب الجديد الذي أطلقه البنك الدولي ويمثل استجابة للطلب العالمي من صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في مجال التعليم من أجل دليل تمهيدي موجز وسهل القراءة حول هذا الموضوع.

«خبير تعليمي»: «التعليم عن بُعد» لم يعد خيارًا ثانويًا.. ويقترح وضع خطة خمسية له

قال الخبير التعليمي، عوض الشمراني، إنَّ «التعليم عن بُعد» لم يعد خيارًا ثانويًا بل أصبح شريكًا أساسيًا للتعليم التقليدي في المرحلة القادمة، وبخاصة بعد نجاح وزارة التعليم في إدارة العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا وتحويله من (النظام التقليدي إلى نظام التعليم عن بعد) خلال عدة ساعات لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام وكذلك التعليم الجامعي من خلال منصاتها الإلكترونية التعليمية المعتمدة.

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