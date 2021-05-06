«تخصصي الطائف» ينقذ حياة مريضة بعد إصابتها بتخثر في أوردة الدماغ

أنقذت طبيبة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مريضة تبلغ من العمر 18 عامًا أدخلت للطوارئ، وهي تعاني من صداع شديد ومتواصل لم يستجب للمسكنات.

وقد قررت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة أماني حسين رجب تنويم المريضة بشكل عاجل لإجراء العديد من الفحوصات السريرية والإشعاعية للتأكد من حالتها الصحية؛ حيث كشفت الفحوصات عن إصابتها بتخثر في أوردة الدماغ، وهو ما استدعى تقديم العلاج اللازم والسريع حتى لا تتدهور حالتها الصحية عن طريق حقن مسيلات الدم حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى بصحة جيدة.

وحرصًا من الطبيبة المعالجة على حالت مريضتها الصحية الخطيرة وضرورة متابعتها بشكل دائم فقد قامت بالتواصل بشكل دائم مع المريضة وأسرتها عن طريق واتس أب والاتصال؛ لمتابعة حالتها ونتائج التحليل حتى تتجاوز هذا العارض الصحي.

وفي لفتة جميلة قامت أسرة المريضة بعد استقرار حالة ابنتهم وشفائها - ولله الحمد - بزيارة المستشفى لتكريم الدكتورة أماني رجب وتقديمدرع تكريمي عرفانا بالجميل والدور الكبير والمتواصل للطبيبة التي خصصت لهم خط تواصل دائم وفي أي وقت لمتابعة حالة ابنتهم.