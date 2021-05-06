أمانة الشرقية تعتمد مخططين سكنيين بمساحة تتجاوز ١٢ مليون متر

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية مخططين سكنيين خاصين في مدينة الدمام، بمساحة تتجاوز ١٢ مليون متر مربع، تضم ١٠٣٠٠ قطعة سكنية بمساحات متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن هذه الخطوة تسهم في دعم التنمية العمرانية وإيجاد خيارات متعددة ومناسبة لقطاع الإسكان تلبي احتياجات وتطلعات شرائح المجتمع، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزز كذلك من برنامج جودة الحياة في المنطقة.

وأشار إلى اعتماد تصاميم نوعية تحقق بيئة عمرانية ملائمة ومترابطة توفر خدمات عامة متكاملة، ومسطحات خضراء بلغت مساحتها أكثر من ٤٥٠.٠٠٠ متر مربع، لرفع مستوى جودة الحياة وأنسنة المدينة والإسهام بتحقيق مستهدفات وتطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد سعي الأمانة لتطوير البيئة العمرانية ودعم جانب اعتماد المخططات السكنية لتوفير أراضٍ سكنية مناسبة للجميع وتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة، منوهًا بأن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين العقاريين الذين يسهمون في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين.

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