وزارة الصحة: 5 مدن سعودية تتصدر خريطة التعافي من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 330 حالة شفاء، من إجمالي 982 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 116 حالة تعاف في جدة، و33 في مكة المكرمة، و31 في الهفوف، و24 في تبوك، و21 في المبرز، و19 في الدمام، و14 في كل من: أبها ونجران والقوز، و13 في كل من: عرعر والطائف وينبع، و11 في خميس مشيط، و10 في كل من: الشنان والمدينة المنورة والخبر والجبيل والليث.

وتم تسجيل 9 حالات تعاف في كل من: حائل والدوادمي وبقيق، و8 في كل من: عنيزة والظهران والخفجي، و7 في كل من: الباحة والنعيرية والخرج، و6 في كل من: أبو عريش وحوطة بني تميم وصبيا ورماح، و5 في كل من: عريعرة والدرب وبريدة وجازان ورياض الخبراء وظهران الجنوب وبلجرشي ورجال المع.

وتسجيل 4 حالات تعاف في كل من: سكاكا والمجمعة ومليجة والقطيف والخرمة والبجادية وحفر الباطن وثريبان وبللسمر، و3 في كل من: الحرجة وفرسان والدلم وسراة عبيدة والكامل وأحد المسارحة والنماص وأملج ودومة الجندل والقويعية والعيص وأضم وقرية العليا وترج.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: الأسياح والقوارة وأحد رفيدة وعفيف والقحمة والبدائع والحناكية وضرما وبيش وحقل وطبرجل والسليل والقريع.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: بطحاء وخليص والموسم وجديدة عرعر وعقلة الصقور والمضة والعارضة والخاصرة والزلفي وسبت العلاية وتبالة والقريات والشملي وعيون الجواء والأرطاوية وشرورة والمزاحمية وشقراء والبكيرية ومرات والمظيلف والدرعية والحرث وساجر ووادي الدواسر والبشائر.

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