واندرجت البلاغات تحت عدد من التصنيفات مثل المستنقعات وتجمعات المياه داخل الأنفاق وكذلك صيانة مناهيل والتصريف والسواتر الترابية ومجاري السيول.
وتصدرت أمانة المنطقة النصيب الأكبر من هذه البلاغات بعدد 82 بلاغًا، ثم بلدية خميس مشيط بـ78 بلاغًا من إجمالي البلاغات الواردة، في حين تلقت مراكز الاتصال 226 بلاغًا من الإجمالي العام و40 من التطبيقات الخاصة ببرنامج بلدي 940 الموجودة على منصات تشغيل الهواتف الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشرة 266 بلاغًا من آثار مياه الأمطار في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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