مباشرة 266 بلاغًا من آثار مياه الأمطار في عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث تقريرها الخاص بالحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وأوضح التقرير بأن الأمانة وبلدياتها قد استقبلت نحو 266 بلاغًا بسبب هطول الأمطار.

واندرجت البلاغات تحت عدد من التصنيفات مثل المستنقعات وتجمعات المياه داخل الأنفاق وكذلك صيانة مناهيل والتصريف والسواتر الترابية ومجاري السيول.

وتصدرت أمانة المنطقة النصيب الأكبر من هذه البلاغات بعدد 82 بلاغًا، ثم بلدية خميس مشيط بـ78 بلاغًا من إجمالي البلاغات الواردة، في حين تلقت مراكز الاتصال 226 بلاغًا من الإجمالي العام و40 من التطبيقات الخاصة ببرنامج بلدي 940 الموجودة على منصات تشغيل الهواتف الذكية.