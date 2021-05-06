شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية عقد أول نادي نموذجي للرماية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • العقد الاستثماري يشمل نادي للرماية وصالة رياضية ومقهى ومجموعة من الأنشطة المساندة

قامت أمانة المنطقة الشرقية، بترسية أول عقد استثماري من نوعه بمجال أندية الرماية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية، حيث تم ترسية الموقع على احدى الشركات الوطنية.

ويتضمن العقد الاستثماري، نادي للرماية وصالة رياضية ومقهى ومجموعة من الأنشطة المساندة، حيث سيساهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الايرادات وجذب الاستثمارات النوعية المميزة والمبتكرة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على أن الأمانة مستمرة في اشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.