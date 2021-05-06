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نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تركيا لدى السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تركيا لدى السعودية

جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.

علاقات ثنائية: 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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