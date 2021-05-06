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شكرا لقرائتكم نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تركيا لدى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06
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نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تركيا لدى السعودية
جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.
علاقات ثنائية:
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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