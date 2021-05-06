الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تركيا لدى السعودية

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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