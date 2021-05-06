السعودية اليوم / الأردن تسجل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 698201 حالة شفاء بعد تسجيل 1677 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 9014 حالة.

// انتهى //

18:01ت م

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عمّان 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 717930 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 698201 حالة شفاء بعد تسجيل 1677 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 9014 حالة.// انتهى //18:01ت م0157

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