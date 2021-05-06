السعودية اليوم / وفاة 4 أشخاص في فيضانات شرق الجزائر



الجزائر 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أدت الفيضانات التي تشهدها محافظة المسيلة شرق الجزائر إلى وفاة 04 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن شرق الجزائر يشهد تقلبات جوية ناجمة عن أمطار غزيرة .

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17:59ت م

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