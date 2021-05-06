السعودية اليوم / رئيس الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية في المسجد الحرام



مكة المكرمة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى المراكز الإسعافية بالعاصمة المقدسة والمسجد الحرام، يرافقه المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، والمدير العام للحج والعمرة بالهيئة الدكتور خالد بن سالم الحبشي، وعدد من القيادات الفنية والإدارية العليا بالهيئة.

واطلع الدكتور العويسى على جاهزية الأطقم الإسعافية والمتطوعين بالحرم للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل ، كما اطلع على تجهيزات وآليات مركز إسعاف كدي .

كما قام رئيس هيئة الهلال الأحمر بزيارة عدد من المراكز في العاصمة المقدسة والمراكز المحيطة بالمسجد الحرام ، مشددا على أهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.

// انتهى //

17:38ت م

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