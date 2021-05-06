السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك



عرعر 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة, بتكليف عدد من الموظفين والتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.

كما وجه سموه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة ,وفقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس

// انتهى //

17:21ت م

0151



عرعر 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة, بتكليف عدد من الموظفين والتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.كما وجه سموه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة ,وفقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا // انتهى //17:21ت م0151

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