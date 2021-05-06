السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك



جيزان 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالإمارة باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولًا بأول.

وشدد سموه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه جائحة

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإمارة المنطقة عادل الزائري ، أن سمو أمير المنطقة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على الأعمال ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ".

// انتهى //

17:20ت م

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جيزان 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالإمارة باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولًا بأول.وشدد سموه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه جائحة كورونا والتوجيهات الخاصة بالحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من خلال التباعد وارتداء الكمامات والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والابتعاد عن التسوق بالمجمعات التجارية والأسواق خلال أوقات الذروة والتجمعات، بالإضافة إلى توفير الخدمات والاحتياجات بالمنطقة كافة ، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان أمنهم وسلامتهم" .وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإمارة المنطقة عادل الزائري ، أن سمو أمير المنطقة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على الأعمال ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ".// انتهى //17:20ت م0149

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