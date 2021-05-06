

الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (423406) حالات , وعدد حالات التعافي (406589) حالة تعافٍ , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14)حالة , وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7032) حالة "رحمهم الله جميعاً" .

ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة ، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

// انتهى //

17:18ت م

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الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1090) حالة مؤكدة وتعافي (982) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9785) حالة منها (1333) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (423406) حالات , وعدد حالات التعافي (406589) حالة تعافٍ , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14)حالة , وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7032) حالة "رحمهم الله جميعاً" .ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة ، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏// انتهى //17:18ت م0148

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تُعلن تسجيل (1090) حالة وتعافي (982) حالة .. وتدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.