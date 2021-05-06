السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك



بريدة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم, ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد.

وشدد سموه على جميع القطاعات ذات العلاقة واللجان بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس

// انتهى //

16:56ت م

0143



بريدة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم, ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد.وشدد سموه على جميع القطاعات ذات العلاقة واللجان بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال مدة الإجازة وعيد الفطر المبارك, ومتابعة تطبيق كل الإجراءات من تباعد والتزام بالكمامات وعدم المصافحة ومنع التجمعات المخالفة, التي يزيد عددها عن الأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على الحفاظ على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.// انتهى //16:56ت م0143

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