شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مبنى إداري واستثماري يهدف لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية والتي يصل عددها 4189 أسرة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة بديوان الإمارة اليوم الخميس "وقف الإحسان" التابع لجمعية البر فرع محافظة الخبر ودعا سموه المتبرعين ورجال الأعمال لدعم الوقف والتبرع له في هذه الأيام الفضيلة.

وقال أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن الوقف هو مبنى إداري واستثماري لفرع الجمعية بالخبر ويهدف لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية بالمحافظة والتي يصل عددها 4189 أسرة من أيتام وأرامل ومطلقات وكافة الأسر المحتاجة المستفيدة من خدمات الجمعية كما يهدف لاستدامة البرامج والمشاريع والدعم المقدم لهم و يقع الوقف في مدينة الثقبة على مساحة 928.5متر مربع ويتكون من قبو وثلاثة طوابق وشكر العفيصان صاحب السمو الملكي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعم سموهما الدائم لبرامج ومشاريع الجمعية واهتمامهما بتنمية أوقاف الجمعية مما يعود بالنفع على الأسر المستفيدة بالمنطقة الشرقية وأكد العفيصان أن الجمعية تهتم ببناء الأوقاف وتنميتها حرصا منها على تنمية مواردها المالية لتقديم المزيد من الدعم للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بالمنطقة الشرقية مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأسر بالجمعية وصل إلى أكثر من 50 ألف أسرة مستفيدة بفروع الجمعية بالمنطقة الشرقية مؤكداً أن الجمعية بدأت فور تدشين الأمير لوقف الإحسان بالاتفاق مع المقاول وتوقيع العقد معه وبدء مرحلة التصميم والرسم الهندسي للوقف داعيا كافة رجال الأعمال والداعمين بالمنطقة لدعم الوقف والتبرع له حتى اكتمال عملية البناء مشيدا بالدور الرائد الذي يقوم به رجال الأعمال والداعمين بالمنطقة الشرقية من دعم لبرامج وأنشطة الجمعية وإسهامهم في تحقيق التنمية المجتمعية بالمنطقة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في التنمية.