شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1090 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 982 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1090) حالة مؤكدة وتعافي (982) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9785) حالة منها (1333) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (423406) حالات , وعدد حالات التعافي (406589) حالة تعافٍ , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14)حالة , وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7032) حالة "رحمهم الله جميعاً" .

ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة ، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏