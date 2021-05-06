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شكرا لقرائتكم الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مكافحة المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06
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الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مكافحة المخدرات
على رتبة جندي للكادر النسائي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي .
رابط النتيجة:
وأوضحت الإدارة ان نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي هنا.
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