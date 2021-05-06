الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مكافحة المخدرات

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي .

رابط النتيجة:

وأوضحت الإدارة ان نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي هنا.

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