رئاسة الحرمين: يُمنع حجز أماكن للصلاة في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، على أنه يمنع حجز أماكن للصلاة في المسجد الحرام، داعية إلى تعاون المصلين والمعتمرين معها في ذلك.

كما وجهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين رسالة هامة إلى قاصدي الحرم المكي الشريف.

رفوف للأحذية:

وقالت رئاسة الحرمين عبر حسابها بموقع تويتر: إنها وفرت عند الأبواب رفوفًا مخصصة للأحذية لتسهيل حفظها في مكانها المخصص.

وأضافت: “نأمل منكم وضع الأحذية في الأماكن المخصصة لها، علمًا بأن عمال النظافة سيقومون بإزالة كل ما يعيق طريق المصلين”.

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