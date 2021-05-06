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أمطار وبرد على 3 مناطق حتى المساء
تشهد مكة المكرمة نشاطاً في الرياح السطحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر مركز الأرصاد تنبيهات متقدمة بشأن طقس غير مستقر على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة.
طقس مكة المكرمة:
وقال مركز الأرصاد عبر تويتر، إن منطقة مكة المكرمة الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، تستمر فيها الأمطار التي بدأت الساعة 12 ظهرًا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتساقط برد، وذلك حتى الساعة التاسعة مساء.
طقس عسير:
أما منطقة عسير فتشهد في بيشة وتثليث وطريب أمطارًا رعدية مماثة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدن في مدى الرؤية، وذلك بدءًا من الساعة 4:25 مساء حتى الساعة الثامنة مساء.
طقس المدينة المنورة:
وبالنسبة إلى طقس المدينة المنورة فتشهد العيص وبدر ووادي الفرع استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح والتي بدأت الساعة الواحدة ظهرًا، ويستمر تأثيرها إلى الساعة الثامنة مساء.
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