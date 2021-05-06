فحص فيروس كورونا للمصلين في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أقامت عيادة تطمن في مركز صحي أبو موسى الأشعري بالتعاون مع إدارة المساجد بحفر الباطن مبادرة فحص فيروس كورونا عبر الفم للمصلين بجامع الشريع.



وتستمر المبادرة لتشمل عدداً من الجوامع في محافظة حفر الباطن، حيث تقوم فرقتان هذا اليوم بفحص المصلين في جامع السلام وجامع الراجحي.

مختبر الجزيئات الحيوية:

يذكر أن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد افتتح الأسبوع الماضي مختبر الجزيئات الحيوية PCR، الذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “كوفيد 19” بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بجميع المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”.

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