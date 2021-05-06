اخبار السعوديه

فحص فيروس كورونا للمصلين في حفر الباطن

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم فحص فيروس للمصلين في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

فحص فيروس كورونا للمصلين في حفر الباطن

تشمل المبادرة عدداً من الجوامع

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أقامت عيادة تطمن في مركز صحي أبو موسى الأشعري بالتعاون مع إدارة المساجد بحفر الباطن مبادرة فحص فيروس كورونا عبر الفم للمصلين بجامع الشريع.

وتستمر المبادرة لتشمل عدداً من الجوامع في محافظة حفر الباطن، حيث تقوم فرقتان هذا اليوم بفحص المصلين في جامع السلام وجامع الراجحي.

مختبر الجزيئات الحيوية: 

يذكر أن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد افتتح الأسبوع الماضي مختبر الجزيئات الحيوية PCR، الذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “كوفيد 19” بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بجميع المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”.

فحص فايروس كورونا للمصلين في حفر الباطن
فحص فايروس كورونا للمصلين في حفر الباطن
فحص فايروس كورونا للمصلين في حفر الباطن

شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا