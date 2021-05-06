‬27 قبة متحركة في المسجد النبوي تفتح وتغلق آليًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

للمسجد النبوي مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم لورود الفضائل المتعددة، في فضل مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل بنائه وتوسعته فكانت عمارة المسجد النبوي وتشييده على مر العصور موضع اهتمام كبير قدوة بالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولما له من مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم.

قباب متحركة:

واهتمت حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المُؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإلاضافة إلى البناء والتوسعة بجمالية الإنشاء و الهندسة المعمارية الخاصة ومن ذلك القباب المتحركة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث أصبحت معلمًا من الجمال يعلو المسجد النبوي, يجذب قاصديه.

وتُعد القباب المتحركة من المنجزات الحضارية التي تشد انتباه الزوار والمصلين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليجدو راحتهم ، ويحصلون على مبتغاهم ومقصدهم ، بأنس وراحة بال واطمئنان حيث تم في التوسعة الكبرى بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إنشاء هذه القباب المتحركة والتي تسعى من خلالها للتطوير بالخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي والتي تدل على حرص واهتمام ولاة الأمر على ما فيه خدمة ومنفعة الإسلام والمسلمين، والعناية بأهم المقدسات الإسلامية.

القبة الخضراء

27 قبة:

ويبلغ عدد القباب 27 قبة متحركة يتم صيانتها بشكل دوري وهي مركبة على قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها 18 م وتزن كل منها 80 طن وتتحرك على قضبان حديدية بطول إجمالي 1573 م.ط.

وهذه القباب عبارة عن هيكل إنشائي مكسوة من الداخل بقطع خشبية مصنعة من شرائح خشبية بسماكة 2مم من خشب الأرز الصلب مجمعة مع بعضها بمادة الغراء الخاص ومزينة بأشكال خشبية هندسية مميزة وبقطع من الفيروز الأزرق أما خارجياً فهي مكسوة بقطع من السيراميك الصغير موزاييك سداسي الشكل وبقطر 60 مم بلون أساسي هو البيج الفاتح ومزينة بخطوط ظلال هندسية الشكل بلون التركوازي.

وتفتح قباب المسجد النبوي وتغلق آلياً عبر أجهزة تحكم خاصة بها مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية للمحافظة على الهواء البارد داخل المسجد وهي تساعد على توفير المناخ المناسب.

وتمتاز القباب بنقل صدى الصوت لإيصاله بشكل دقيق في أرجاء المسجد النبوي الشريف.



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