موظفة عراقية تختلس مليار دينار !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، إنه صدر حكم بالسجن لمدة 30 عاماً على محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني؛ لإدانتها باختلاس نحو مليار دينار عراقي.

كيف تم الاختلاس ؟

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن محكمة الجنايات أصدرت قراراً بإدانة محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني لقيامها بصرف قروض بدون علم وموافقة المقترضين، والاستحواذ على مبالغ تلك القروض والتصرف فيها خلافا للقانون والتعليمات.

وأضاف، أن مقدار المبالغ التي اختلستها بلغت نحو مليار دينار وعلى وجه الدقة 996 مليون دينار عراقي (680 ألف دولار أمريكي).

العقوبات بجانب السجن

وأشار البيان إلى أن العقوبة جاءت وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراق، كما تضمن القرار إصدار أمر قبض بحق المدانة، وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته، فضلا عن حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، بحسب موقع روسيا اليوم.



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