السعودية | تحديث وثائق التأمين للقادمين من الخارج من غير السعوديين

شكرا لقرائتكم تحديث وثائق التأمين للقادمين من الخارج من غير السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البنك المركزي السعودي تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج السعودية من غير السعوديين، ليشمل تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح البنك المركزي -عبر تويتر- أن التحديث يتضمن تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ضمن وثائق تأمين القادمين من خارج السعودية من غير السعوديين، لغرض السياحة أو الزيارة أو العمرة.

وأضاف البنك أن التحديث يهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) للقادمين من خارج السعودية من غير السعوديين للسياحة والزيارة، والعمرة، وذلك حرصًا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن المميزات تشمل: توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.