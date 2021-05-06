شكرا لمتابعة خبر عن "الراجحي" يعلق على تبرع ولي العهد بـ100 مليون ريال لصالح جمعيات خيرية وسجناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، على التوجيه الصادر من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، بصرف 100 مليون ريال من نفقته لدعم جمعيات خيرية وسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا.

وكتب على حسابه بموقع تويتر:"جزى الله سمو ولي العهد خير الجزاء على بذله السخي وعطائه الدائم وغير المستغرب في دعم منظمات القطاع غير الربحي وتلمسه حاجات المواطنين، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته".

يذكر أن ولي العهد وجه بصرف 100 مليون ريال من نفقته، وفق مسارين، الأول لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ (87) مليون ريال تُصرف خلال أيام، والثاني لسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا.