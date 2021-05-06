شكرا لمتابعة خبر عن صورة.. "المرور" يوضح أبرز مسببات الحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أبرز مسببات الحوادث المرورية التي قد تؤدي على خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال المرور إن تجاوز السرعة المحددة أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية، ويأتي بعدها الانشغال عن القيادة سبباً والذي يؤدي إلى قوع الاصطدامات المفاجئة.

كما يأتي أيضا من ضمن الأسباب، الانحراف المفاجئ، ومخالفة الأفضلية، وتجاوز الضوء الاحمر عند شارات المرور، وعدم ترك مسافة كافية، والنوم أثناء القيادة، ومخالفة التجاوز.