شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح "من ترك الصلاة متعمداً ثم تاب ماذا عليه؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق حكم من ترك الصلاة متعمداً وتاب لايقضي، مشيرا إلى أن الله تعالى جعل الصلاة من أهم الأعمال.

وأضاف المطلق "يقول الرسول ﷺ : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"، لافتا إلى أن الذي يترك الصلاة كافر، والكافر إذا اسلم ينسى الماضي ويحسن المستقبل.

واختتم المطلق حديثه قائلا "إذا تاب الإنسان من هذه الذنوب لاتهتموا بالقضاء"