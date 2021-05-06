شكرا لمتابعة خبر عن حقوق يجب معرفتها عن الحجز والدفع في مرافق الإيواء السياحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع في مرافق الإيواء السياحي.

وأضافت أنه يجب إبلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، وسياسة الحجز والإلغاء.

وأشارت إلى أن الحجز يعتبر مؤكدًا في حالة الرد بالموافقة على طلب الحجز من مرفق الإيواء السياحي، مع تسليم الضيف إيصال باللغة العربية، أو اللغتين العربية والانجليزية معًا.

وشددت على ضرورة عدم المطالبة أو خصم أي مبالغ من حساب بطاقة الضيف الائتمانية بعد إغلاق الفاتورة والمغادرة.