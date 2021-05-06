شكرا لمتابعة خبر عن السفير الفرنسي عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال: "هذا لوني المفضل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار اختيار المملكة اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين، إعجاب سفير فرنسا لدى الرياض لودوفيك بوي.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" برافو . البنفسجي هو لوني المفضل",معبرا عن سعادته باختيار هذا اللون.

كما نشر السفير الفرنسي صورتين تظهران مساحات مغطاة بورود بنفسجية من حقول الخزامى في بروفانس بفرنسا، وزهور الصحراء في الربيع بالمملكة.

يجدر الإشارة إلى أن اختيار السجاد البنفسجي تماشيا مع لون صحارى المملكة وهضابها في فصل الربيع التي تتزين بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، وكذلك فن حياكة السدو التقليدي الذي يزيّن أطراف السجاد الجديد.