شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة": أداء العمرة في شهر شوال للمحصنين فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة أن السماح بأداء العمرة في شهر شوال سيكون فقط للمحصين دون غيرهم.

وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين رداً على سؤال أحد المغردين جاء فيه: في شهر شوال هل ستفتح العمرة للكل؛ للمحصنين وغير المحصنين؟ ليرد المركز قائلاً: "للمحصنين".

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءاً من 1 رمضان 1442 للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين.