شكرا لمتابعة خبر عن أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، ومتابعة إنجاز العمل.

وقال أمير منطقة الشرقية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، داعيا إلى ضرورة تعاون جميع الجهات، وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة الشرقية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإتباع التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية.