شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طبيبة تقطع 1200 كيلو متر للانضمام لفرق التطوع الصحي بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حرصت طبيبة تدعى وجمة السيد علي الانضمام إلى فرق التطوع الصحي بالمسجد الحرام، حيث قطعت 1200 كيلو للمشاركة في خدمة المعتمرين بالمسجد الحرام.

وقالت الطبيبة ان العمل التطوعي هو عمل إنساني، فهي توجهت من المنطقة الشرقية للتطوع لخدمة المعتمرين في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت وجمة أنها كانت من أوائل الأشخاص الذين قدموا على المواقع بالتطوع الصحي،مشيرة إلى أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بمكة تواصلهم كان سريعا وتم اختيارها للانضمام للفرق التطوعية.

وتابعت "أشعر بالسعادة لاختياري لخدمة المعتمرين، وشرف لي أن أساعد لو بالقليل"، مبينة أن التطوع شيء عظيم وسامي.

وأكدت أنها سبق أن عالجت حالات بالحرم المكي سواء سيدات كبار في السن او متطوعات، لافتة إلى أن التجربة ممتازة والتطوع الصحي شيء مثمر "