شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جسر للريادة في الرياضيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

يرعى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ في شهر شوال القادم حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية"جسر" د. بندر المحسن رعاية معالي وزير التعليم الحفل مشيرًا أن الحفل سوف يشهد تكريم ١٦ فائزا وفائزة من فئة الأفراد في فرع ( ⁧‫المبادرات الإبداعية‬⁩ ) كما يشهد تكريم الفائز في فرع المؤسسات.

وقال المحسن: إن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها. وقدم المحسن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم وكافة قيادات الوزارة، كما قدم شكره وتقديره لمعالي رئيس جامعة الملك سعود وقيادات الجامعة على دعمهم الكبير للجائزة. كما تقدم بالشكر والتقدير للراعي الماسي للجائزة "معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الامير سطام. كما قدم شكره لجميع شركاء النجاح.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة ‬⁩ أ.د. محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي:

‏الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات. والتميز العلمي. والتميز البحثي. والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية. و قال النذير: بدأت الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بفرع"المبادرات الإبداعية" والتي تعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمي الرياضيات ومشرفيها، وكذلك المؤسسات التعليمية.

وأضاف النذير أن المتقدمين للفوز بالجائزة ١١٩ من معلمو ومعلمات الرياضيات في التعليم العام . و أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي. ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم. وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها.

وقال النذير ان جميع الاعمال المتقدمة مرة بثلاث تحكيم من خلال اللجنة العلمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في علم الرياضيات. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حساب الجائزة على . توتير هنا وعلى موقع الجائزة هنا