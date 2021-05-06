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موقع أمريكي: ثروة الفنان عادل إمام بلغت 100 مليون ‏دولار

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كشف موقع أمريكي مختص في متابعة المشاهير عن وصول ‏ثروة الفنان المصري عادل إمام، إلى 100 مليون دولار ( ‏‏1.5 مليار جنيه).‏

واستعرض الموقع ‏celebritynetworth”‎‏ “جزءًا من ‏سيرة إمام الذاتية، والذي ولد في المنصورة عام 1940، وبدأ ‏مشواره الفني عام 1960.‏

وقدم الفنان الكوميدي أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات ‏وفاز بجوائز في مهرجان القاهرة الوطني للسينما ‏المصرية، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان مراكش ‏السينمائي الدولي، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي‎.‎

يُشار إلى أن الأمم المتحدة عينت عادل إمام سفيرا للنوايا الحسنة عام ‏‏2000، إذ عمل من أجل قضية اللاجئين.‏

Source akhbaar24


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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