موقع أمريكي: ثروة الفنان عادل إمام بلغت 100 مليون ‏دولار

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كشف موقع أمريكي مختص في متابعة المشاهير عن وصول ثروة الفنان المصري عادل إمام، إلى 100 مليون دولار ( 1.5 مليار جنيه).
واستعرض الموقع celebritynetworth” “جزءًا من سيرة إمام الذاتية، والذي ولد في المنصورة عام 1940، وبدأ مشواره الفني عام 1960.
وقدم الفنان الكوميدي أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات وفاز بجوائز في مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان مراكش السينمائي الدولي، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة عينت عادل إمام سفيرا للنوايا الحسنة عام 2000، إذ عمل من أجل قضية اللاجئين.
Source akhbaar24
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