أمانة الشرقية تعتمد مخططين سكنيين يوفران أكثر من 10 آلاف قطعة سكنية

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اعتمادها مخططين سكنيين “خاصة” بمساحة تتجاوز 12 مليون متر مربع يوفران 10.3 ألف قطعة سكنية بمساحات متنوعة.

وأوضحت أنه تم التركيز في المخططين على تصاميم تحقق بيئة عمرانية وتوفر خدمات متكاملة، حيث يوجد بهما مساحات خضراء تقدر بـ 450 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التنمية العمرانية وإيجاد خيارات لقطاع الإسكان.

Source akhbaar24

