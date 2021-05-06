- 1/2
- 2/2
︎
.
كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اعتمادها مخططين سكنيين “خاصة” بمساحة تتجاوز 12 مليون متر مربع يوفران 10.3 ألف قطعة سكنية بمساحات متنوعة.
وأوضحت أنه تم التركيز في المخططين على تصاميم تحقق بيئة عمرانية وتوفر خدمات متكاملة، حيث يوجد بهما مساحات خضراء تقدر بـ 450 ألف متر مربع.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التنمية العمرانية وإيجاد خيارات لقطاع الإسكان.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تعتمد مخططين سكنيين يوفران أكثر من 10 آلاف قطعة سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.