أمانة الشرقية: اعتماد مخططين سكنيين “خاصة ” بمساحة تتجاوز الـ١٢ مليون متر مربع

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اعتماد مخططين سكنيين خاصين، بمساحة تتجاوز الـ١٢ مليون متر مربع في مدينة الدمام.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: إن الأمانة اعتمدت الفكرة التخطيطية لمخططين سكنية (خاصة ) بمدينة الدمام، بمساحة تتجاوز ١٢ مليون م٢ تتضمن ١٠٣٠٠ قطعة سكنية بمساحات متنوعة، وتسهم هذه الخطوة في دعم التنمية العمرانية وايجاد خيارات متعددة ومناسبة لقطاع الاسكان تلبي احتياجات وتطلعات شرائح المجتمع، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزز كذلك من برنامج جودة الحياة في المنطقة.

وقال إنه تم التركيز على اعتماد تصاميم نوعية تحقق بيئة عمرانية ملائمة ومترابطة توفر خدمات عامة متكاملة، ومسطحات خضراء بلغت مساحتها أكثر من ٤٥٠.٠٠٠ متر مربع، لرفع مستوى جودة الحياة وأنسنة المدينة والمساهمة بتحقيق مستهدفات وتطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، والمنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد على أن الأمانة تسعى لتطوير البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري؛ والتي تسهم بشكلٍ ايجابي في النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية، لافتا الى أن الامانة تستشعر أهمية دعم جانب اعتماد المخططات السكنية لتوفير أراضي سكنية مناسبة للجميع وتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة، مشددا على أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين العقاريين الذين يعملون في الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين، مشيراً إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطياً بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي وتوفير خيارات مناسبة للجميع.

وأشار الى أن الامانة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمواكبة عملية التنمية في المنطقة الشرقية، وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدن ومحافظات المنطقة، مؤكداً بأن النطاق العمراني يشمل مساحات واسعة قابلة للتطوير، مبينا أن الأمانة عملت على تطوير استراتيجيتها العمرانية، حيث أنشأت في السابق وحدة مركزية لاعتماد المخططات السكنية، بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، بهدف متابعة الإجراءات النظامية والفنية، لمعاملات تخطيط وتقسيم الأراضي الخاصة والمملوكة للمواطنين منذ بدايتها وحتى قرار الموافقة على الاعتماد، بطريقة الكترونية متطورة لإنهاء إجراءات الاعتماد عن طريق الإنترنت، ومن خلال الأمانة، والمكاتب الاستشارية.