سياسي / نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة

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الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:48ت م

0142 Source spa.gov





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