“شاموسكا” يكشف الشيء الإيجابي من مباراتهم أمام “النصر” (فيديو)

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قال المدير الفني لفريق الفيصلي، شاموسكا، إن لاعبيه ارتكبوا عدة أخطاء خلال مباراتهم أمام نظيرهم النصر منحت الفرص للأخير للتسجيل وصعبت عليهم العودة.
وأضاف شاموسكا، خلال تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”الأمر الإيجابي في المباراة أن المدربين من البرازيل وتم تسجيل 7 أهداف واستمتع الجمهور بمباراة جيدة”.
وتطريق المدير الفني للفيصلي للصعوبات خلال اللقاء، بقوله:”النصر كان يضغط بشكل جيد مما أدى لمشكلة في بناء الهجمات لدينا فطالبت اللاعبين اللعب من الأطراف وقدمنا مجهوداً وأداءًا وفي الشوط الثاني غيرنا بعض الأشياء لموازنة القوى أمام النصر”.
وأتم شاموسكا تصريحاته بالتنويه إلى أن مجريات المباراة أمام النصر لم تساعدهم في العودة، مشددًا على أن فريقه سيحاول تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة.
وُهزم الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف أمام نظيره النصر، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الأربعاء) ضمن منافسات الدوري.
Source akhbaar24
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