تعليم الشمالية يُكرم الفائزين بجائزة جسر للرياضيات

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كرم مدير عام التعليم في منطقة ‫الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان، صباح اليوم، الفائزين بجائزة جسر للرياضيات، ‏بحضور المساعد للشؤون التعليمية عباس العنزي ومدير مركز التميز ملحان العنزي.

وجرى تكريم المعلم عبدالله بن لافي العنزي من مدرسة ابتدائية كعب بن مالك بعرعر والفائز بجائزة جسر للريادة في الرياضيات، كما جرى تكريم المعلم مشعل بن عبدالله الرويلي الفائز بجائزة البحث الإجرائي من مدرسة عبدالله بن رواحة بالعويقيلة.

وفي السياق نفسه، كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة بنت عبدالعزيز الفايز في مكتبها المعلمة آمنة بنت مالح العنزي من الثانوية العاشرة بمناسبة فوزها بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى على مستوى المملكة.

وحضر التكريم مديرة إدارة الإشراف التربوي ومساعدة مدير مركز التميز وقسم القيادة المدرسية، إذ جاء التكريم لتحفيز المبدعين والمبدعات في مجال التعليم وتقدير المشاركين في الجوائز لمواصلة كل نجاح.

يُذكر أن جائزة جسر للرياضيات والتي نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية في دورتها الأولى انطلقت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ وذلك في فرع المبادرات الإبداعية في التعليم الإلكتروني للرياضيات.