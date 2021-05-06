الكويت: القبض على صاحب حساب وهمي اعتاد التشكيك في الإجراءات ‏الحكومية

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أعلن قطاع الأمن الجنائي الكويتي، اليوم (الخميس) ضبط صاحب حساب وهمي، اعتاد بث الشائعات والتشكيك في الإجراءات الحكومية.
وأوضح مصدر أمني، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية، أن تحريات رجال الأمن الجنائي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وهو شاب من فئة غير محددي الجنسية؛ ظل يغرد من هاتفه النقال على الحساب الوهمي الشهير، مستخدمًا برامج متطورة حتى لا ينكشف أمره.
وأبان المصدر أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية مع المتهم، لمعرفة الأشخاص الآخرين الذين يعمل لصالحهم.
Source akhbaar24
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