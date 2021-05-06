الكويت: القبض على صاحب حساب وهمي اعتاد التشكيك في الإجراءات ‏الحكومية

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أعلن قطاع الأمن الجنائي الكويتي، اليوم (الخميس) ضبط صاحب حساب ‏وهمي، اعتاد بث الشائعات والتشكيك ‏في الإجراءات الحكومية.‏

وأوضح مصدر أمني، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية، أن تحريات رجال الأمن ‏الجنائي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وهو شاب من فئة غير ‏محددي الجنسية؛ ظل يغرد من هاتفه النقال على الحساب الوهمي ‏الشهير، مستخدمًا برامج متطورة حتى لا ينكشف أمره.‏

وأبان المصدر أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية مع المتهم، ‏لمعرفة الأشخاص الآخرين الذين يعمل لصالحهم.

Source akhbaar24

